ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ମୃତଦେହ ଜବତ; ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ

ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

Two unidentified bodies recovered by capital police
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 4:33 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନପୁର ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହିର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ତଳସାହି ଚୁଆ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।


ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମୁହଁ

ମଦନପୁର ଗ୍ରାମ ହରିଜନ ସାହିର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସକାଳ ସମୟରେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତକ ଜଣକ ମୁହଁ ମାଡି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଗାମୁଛା ଓ ଚପଲ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡା ହେବା ପରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଇନଫୋଭ୍ୟାଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଗୟାନନ୍ଦ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି।


ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଲେ

ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମ ଉପରସାହି ଚୁଆ ନିକଟରେ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖବର ଦେବାରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୫୦ରୁ ୬୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁକ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସହଯୋଗୀ ଜଣକ ଦେଖାଯାଉନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖିଛି। ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।


