ହାତୀ ବିପତ୍ତି; ଦୁଇ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତ ହେହ ଉଦ୍ଧାର, ବନ ବିଭାଗ ବେଫିକର

ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 3/4 ଦିନ ତଳୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ/ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Two tusked elephants found dead in kalahandi and dhenkanala dist
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 8:31 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା/ଢେଙ୍କାନାଳ:ରାଜ୍ୟରେ ପଡିଛି ହାତୀ ବିପତ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହାତୀର ମୃତ ଶରୀର ଠାବ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତ ଦେହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 3/4 ଦିନ ତଳୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ମୃତ ଶରୀରର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଅଂଶୁଘାତ ସନ୍ଦେହ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନର୍ଲା ରେଞ୍ଜ କମର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘାଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଚି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି ୩ରୁ ୪ଦିନ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ନଥିଲା ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ ଭାବେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା, ହାତୀ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଏସିଏଫ୍ (Assistant Conservator of Forests) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଦନ୍ତାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଏନେଇ RCCF (Regional Chief Conservator of Forests)ସନ୍ତୋଷ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ନର୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଏକ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ନମୂନା ନିଆଯିବ। ଆମେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଓ ସେହି ଗାଁମାନଙ୍କର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। " ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଗାନାଳ ନିକଟରେ ପଡିଥିଲା ହାତୀର ମୃତଦେହ

ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ବମ୍ପା ସେକ୍ସନର ଜାମୁଚକଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବେଗାନାଳ ନିକଟରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇ ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଂଚି ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ହାତୀ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଓ ତାର ବୟସ ୧୫ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ କଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ତେବେ ହାତୀଟି ଗତ ତିନି ଚାରିଦିନ ହେଲା ମରି ପଡିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ମୃତ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା/ଢେଙ୍କାନାଳ

