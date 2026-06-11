ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଟ୍ରେନ ମୁହାଁମୁହିଁ; ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ CPRO
ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ରେଳବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 11, 2026 at 5:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ଏକ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଝାରପଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯିବାରୁ ଏକ ବଡ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି । ଦୁଇ ଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ । ଘଟଣାରେ କାହାର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ରେଳ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପଟେ ରେଳବାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବୋଲି ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:-
ଭୁବନେଶ୍ଵର ଝାରପଡ଼ା ନିକଟରେ ୨ ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେର ମୁଖ୍ୟ ଜନସଂପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ରାଉତ । ସଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଦୂରତା ରହିବା କଥା ତାହା ରହିନଥିଲା । ଏହା ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଖାଲି ବଗି ଥିଲା ।
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ବରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଚିଂ ଡିପୋକୁ ଯାଉଥିଲା । ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଖାଲି ବଗି କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ନ୍ୟୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ ସଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା । ସଣ୍ଟିଂ ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟତର ହେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ଅବହେଳା ରହିଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ (ସଲଟର)ର ମିସ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବାଇ CPRO ଦୀପକ ରାଉତ ।
କିଭଳି ଘଟିଲା ଘଟଣା-
ସକାଳ 9ଟା ସମୟ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କୋଚିଂ ଡିପୋ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟ୍ରାକରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ନ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନଟି ପଛକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁହାମୁଁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥାଳରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନିର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡିଥିବା ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଏନେଇ ଅଲଗା ଟ୍ରାକରେ ଥିବା ଟ୍ରେନରେ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
କଣ କୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ-
"ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲୁ । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହିଛି । ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଵିଧା ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ । ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ । ରେଳ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା," ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ।
ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା, ସଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅପାସୋରା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା..ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଧରାଇଦେଲା ହୁଇଲ ଚେୟାର, ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମା'ର କୋଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର