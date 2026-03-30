ପୁରୀରେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଚାଲିଗଲା 2 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଉଭୟଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
Published : March 30, 2026 at 1:34 PM IST
ପୁରୀ: କାଳ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ । ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡିଗଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳେ ଦୁଇଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଡ଼ାକ୍ତର ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ:
ତେବେ ମୃତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବଡ଼କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଦାବି:
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରିବା, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ନଜିର୍ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ