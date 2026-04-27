୨ ଦିନରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 'ଅଂଶୁଘାତ'ରେ ମୃତ୍ୟୁ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : April 27, 2026 at 4:09 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ କପୁର ହେମ୍ବ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ତକତପୁର ଠାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ବେତନଟି ଥାନା ପୁରିନ୍ଦା ସ୍ଥିତ କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଜ କପୁର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଖମାରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରାଜ କପୁର ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ ।
ସୋମବାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ତୃତୀୟ ଘଟଣା ।
ବୈଦ୍ୟନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜକପୁର ହେମ୍ବ୍ରମ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ତିନିଟି ଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"
ମୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚାପ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅନୁରାଗ ଏକ୍କା ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ହୃଦଘାତରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠିରେ ଏପ୍ରିଲ 21ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (SOP) ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ (ORS) ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର