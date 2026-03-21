ETV Bharat / state

ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣା: ନିଲମ୍ବିତ ଦୁଇ BCJD କର୍ମୀ ଗିରଫ

ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଢନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଶନିବାର ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗମୋହନ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ (୨୮) ଓ ବରମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା କୁଦନଗରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା (୩୪)। ଉଭୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD)ର ଉପ ସଭାପତି ପଦରେ ଥିବା ବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରତାପଙ୍କ ୟୁନିଟ-୬ କ୍ୟାର୍ଟର ନଂ VIR/୫ରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବିଜେଡି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତାପ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଏନେଇ ପ୍ରତାପ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "୧୫ ରୁ ୨୦ ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଗୁଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା BJD ବିଧାୟକଙ୍କ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଆମ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଧମକ ଦିଆଗଲା । ଘର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ । ମୋ ପରିବାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ । ଏହା କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ଏହା ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା । ସଭାଗୃହରେ ହୋଇଥିବା ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଆଜି ମୋ ଘର । କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ BJD ବିଧାୟକ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଜ ଦଳକୁ ଟଙ୍କା ଲାଗି ବିକ୍ରି କଲେ — ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏ ଉଭୟ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଇତିହାସ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ।

କହିରଖିବୁ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁୁ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ବିବାଦ; ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଚେତାବନୀ, ବସିଲା ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ

TAGGED:

BHUBANESWAR
BJD LEADER PRATAP JENA
PRATAP JENA HOUSE ATTACKED
PRATAP JENA BHUBANESWAR RESIDENCE
SUSPENDED BCJD WORKERS ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.