ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସାଜିଲା କାଳ; ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କ ଜୀବନ
ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଛିଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ମନୀଷା । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : June 17, 2026 at 2:08 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଯାଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଯାଆଙ୍କ ଜୀବନ । ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଘରର ଦୁଇ ବୋହୂ । ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାରରେ ଏବେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଲହରୀ । ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମି ଥାନା ଅଂଚଳରେ । ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ମହିଳା ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବିଭୁତି ଦେହୁରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଂଜୁ (୪୫ ବର୍ଷ ) ଓ ଗୌର ଦେହୁରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନୀଷା (୪୦) । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଗାଁ ଶୋକରେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟିଛି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରଂଜାଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁ ରଂଜାଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା । ବିଭୁତି ଦେହୁରୀଙ୍କ ଘରର ତାର ବି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ 4ଟାରୁ ମନୀଷା ଉଠି କାମଦାମ କରୁଥିଲେ । ସବୁ କାମ ସାରିବା ପରେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ଛକି ବସିଛି ବୋଲି । ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଛିଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ମନୀଷା ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମନୀଷା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ବଡ଼ ଯାଆ ରଂଜୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଛଟପଟ ଦୋଇଥିବା ମନୀଷାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।
ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଖଜୁରିଆକଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବୋହୂ ଚାଲିିଯିବା ପରେ ଘର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ।
ଏ ନେଇ ମୃତ ରଂଜୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଭୁତି ଦେହୁରୀ କହିିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଯାଆ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଗତ ରାତରେ ହୋଇଥିବା ଝଡବାତ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ତି ଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିିଥିଲା' ବୋଲି କହିିଛନ୍ତି ବିଭୁତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୪ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଗଲାଣି ୧୧୦ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାହାଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, କେନାଲ ବନ୍ଧରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ