CMO ଦପ୍ତରରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା; ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅରୁଣ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 8, 2026 at 5:20 PM IST
ନୟାଗଡ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ଫାଇଲ ସତରେ ହଜିଛି ନାଁ ଫାଇଲକୁ ଜାଣିକି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ । ତେବେ ଏହାର କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ । ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ।
ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରେସମିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଫାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ । "ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ କହିବା କାହାକୁ । ଏହା ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି କଥା । ଯଦି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ତେବେ ଓଡିଶା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ଏତେ ସାରା ସିସିଟିଭି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ।
ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ତା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ବିରୋଧ ଦଳ ହିସାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।
ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ହଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଯ୍ୟଳୟ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଫାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ହାର୍ଡ କପି ଫାଇଲ ହଜିଲା କିପରି ? ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ସତ୍ୟତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ l
ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତେକ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଯ୍ୟଳୟ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ ଗତି କରିବାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ l ଏହି ଫାଇଲ କେଉଁ ପଯ୍ୟାୟରେ ହଜିଲା ? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ । ସେ ଅଭିଯୋଗର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Coastal highway ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ସରକାର ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ ଭୁବନେଶ୍ୱର