ETV Bharat / state

CMO ଦପ୍ତରରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା; ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅରୁଣ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Two sensitive Commission files mysteriously MISSING
CMO ଦପ୍ତରରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା; ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅରୁଣ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ/ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇଟି କମିଶନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ଫାଇଲ ସତରେ ହଜିଛି ନାଁ ଫାଇଲକୁ ଜାଣିକି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ । ତେବେ ଏହାର କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବ । ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଚୋରି ହୋଇଛି ।

CMO ଦପ୍ତରରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା; ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅରୁଣ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରେସମିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଫାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ । "ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବ କହିବା କାହାକୁ । ଏହା ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି କଥା । ଯଦି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ତେବେ ଓଡିଶା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ଏତେ ସାରା ସିସିଟିଭି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ।

ନୟାଗଡ ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ତା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ବିରୋଧ ଦଳ ହିସାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।

ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ କମିଶନ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ହଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଯ୍ୟଳୟ ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଫାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ହାର୍ଡ କପି ଫାଇଲ ହଜିଲା କିପରି ? ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ସତ୍ୟତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ l

ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତେକ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାଯ୍ୟଳୟ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲ ଗତି କରିବାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ l ଏହି ଫାଇଲ କେଉଁ ପଯ୍ୟାୟରେ ହଜିଲା ? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ । ସେ ଅଭିଯୋଗର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Coastal highway ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ସରକାର ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଖୋର୍ଦ୍ଧା/ ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI
BJD MLA ARUN KUMAR SAHOO
BJP MLA PRASHANT JAGADEV
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ରିପୋର୍ଟ ଚୋରୀ
FILES MISSING FROM CMO OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.