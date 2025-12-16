ETV Bharat / state

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ମିଳିଲା 2 ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ, 'ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂପର୍କରେ ଦିଏ ସୂଚନା '

ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର(ZSI)କୁ ମିିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆବିଷ୍କାର ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ ।

zoological survey of india
Two new species of marine insects (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 1:16 PM IST

RARE MARINE INSECTS ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରୁ ମିଳିଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଏଷ୍ଟୁଆରିନ୍ ବାୟୋଲୋଜି ରିଜିଓନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୀଘା ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁଟ୍ ଉପକୂଳରୁ ନେରିଇଡିଡ୍ସ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇଟି ନୂତନ ସମୁଦ୍ର କୀଟ ପ୍ରଜାତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ନାମାଲୟୀକାଷ୍ଟିସ ଶୋଲେନୋଟୋଗ୍ନାଥା (Namalycastis solenotognatha) ଏବଂ ନେରେଇସ ଧ୍ରୀତିଏଇ (Nereis dhritiae) ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରୁ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ । ନେରିଇଡିଡ୍ସ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ର କୀଟକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଗବେଷଣା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଜାତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ମିଳିଲା 2 ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ, ' ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂପର୍କରେ ଦିଏ ସୂଚନା ' (ETV Bharat Odisha)

ନାମାଲୟିକାଷ୍ଟିସ ଶୋଲେନୋଟୋଗ୍ନାଥା :

ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ “Description of two new species of nereidids (Annelida: Nereididae) from West Bengal, India, Bay of Bengal” ଜୁ' ଟାକ୍ସା (Zootaxa) ନାମକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶ ତ ହୋଇଛି । Namalycastis solenotognatha ପ୍ରଜାତିର ନାମକରଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ solenotos (ଯାହାର ଅର୍ଥ କଳା ଦାଗ ) ଓ gnatha (ଦାନ୍ତ) ର ସମ୍ମିଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଦାନ୍ତରେ ପଲ୍ପ ଗୁହାରୁ ବହୁ କ୍ୟାନାଲ୍ ବିସ୍ତାରିତ ରହିଥିବା ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଜଣାପଡିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରଜାତି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୋଲା ମାଟିଆଳ ଜଳାଭୂମି, ଦୂଷଣ ସହିଷ୍ଣୁ, ସଲଫାଇଡ୍‌ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଓ ଜୈବିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟ ତଳସ୍ଥ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ, ଓ କଠିନ ମାଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ।

Namalycastis solenotognatha
ନାମାଲୟୀକାଷ୍ଟିସ ଶୋଲେନୋଟୋଗ୍ନାଥା (ETV Bharat Odisha)

ନେରେଇସ ଧ୍ରୀତିଏଇ:

Nereis dhritiae ପ୍ରଜାତିଟିକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, କୋଲକାତାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡା. ଧ୍ରୀତି ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଜାତି ବାଲୁକାମୟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ରହିଥିବା ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିଥିବା କାଠକୁ କଣା କରି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସମୟରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ । ଏପରିକି ନେରିଇଡିଡ୍ସ କୀଟ ମାନେ ଉପକୂଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଓ ତଳସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଭାବିତ ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥିବାରୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଜାଗର କରିବ ।

ଏହି ପ୍ରଜାତି ପରିବେଶ ଜୀବ ସୂଚକ (bioindicator) ଭାବେ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ଏହି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଗୋପାଳପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଗବେଷିକା ଜ୍ୟୋସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଡ଼. ଟୁଲିଓ ଏଫ୍. ଭିଲାଲୋବୋସ୍-ଗୁଏରେରୋ (ମେରିନ୍ ଇକୋଲୋଜି ବିଭାଗ, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja, California) ନାମକ ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବଙ୍ଗୋପ ସାଗର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲିକୀଟ୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ତାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାରେ ଏହି ଗବେଷଣାଗତ ଆବିଷ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।

Nereis dhritiae
ନେରେଇସ ଧ୍ରୀତିଏଇ (ETV Bharat Odisha)

ଜେ.ଏସ୍.ଆଇ, ଗୋପାଳପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ ମହାପାତ୍ର ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, କଙ୍କଡା, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏହା ପ୍ରଥମ । ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହାକୁ ଗବେଷିକା ଜୋସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୀଘା ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁଟ୍ ଉପକୂଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ସମୁଦ୍ରର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଠି ହଠାତ୍ ପାଣି ବଢିଯାଏ ଏବଂ କମିଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି । ସେହିପରି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବାରା 6ରୁ 7ଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।"

zoological survey of india
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନିଲ ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

'ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂପର୍କରେ ମିଳିଥାଏ ସୂଚନା'

ଗବେଷିକା ଜ୍ୟୋସ୍ନା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ନାମାଲୟୀକାଷ୍ଟିସ ଶୋଲେନୋଟୋଗ୍ନାଥା ଏବଂ ନେରେଇସ ଧ୍ରୀତିଏଇ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୀଘା ଏବଂ ବାଙ୍କିପୁଟ୍ ଉପକୂଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ରହିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ? ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା । ସଲଫର୍ କଣ୍ଟେଟ୍ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ନାମାଲୟୀକାଷ୍ଟିସ ଶୋଲେନୋଟୋଗ୍ନାଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଏମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି । "

zoological survey of india
ଗବେଷିକା ଜ୍ୟୋସ୍ନା ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA
ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ସାମୁଦ୍ରିକ କୀଟ
2 RARE MARINE WORMS
ZSI GOPALPUR GANJAM
RARE MARINE INSECTS

