ବାସୁଦେବପୁରରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ-ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା: 2 ପୋଲିସ ମୃତ, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର
ଏକ ମୋବାଇଲ ଜବତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲା । ଫେରିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର । 2 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।
Published : November 13, 2026 at 12:44 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ବିରସ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ତଦନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ସହ ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏଥିରେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରି ନାୟକାଣିଡିହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଥିଲେ । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବାସୁଦେବପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧାମରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ 3 ଗୁରୁତର ପୋଲିସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିପାରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ତେବେ ସଦର SDPO ବିଚିତ୍ରା ନନ୍ଦ ସେଠୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ମୋବାଇଲ ଜବତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ ।’
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ବୋଝେଇ ଗାଡିକୁ ନୟାକାଣିଡିହି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, 7 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ