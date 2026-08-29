ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମତତା ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ PEO ନିଲମ୍ବିତ

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦୁଇଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO)ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Two PEOs suspended for gross negligence during emergency flood situation in Kendrapara
ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚରମ ଅବହେଳା: 2 ପିଇଓ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PEO suspended କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜନଜୀବନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଓ ଦାୟିତ୍ବହୀନତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦୁଇଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO)ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

Two PEOs suspended for gross negligence during emergency flood situation in Kendrapara
ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚରମ ଅବହେଳା: 2 ପିଇଓ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat Odisha)

ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ବୟ ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ଭାରିଗଦା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO) କାଶୀରାୟ ମାଝୀ ଏବଂ ଦାସା ମୁର୍ମୁ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅନିୟମିତତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଦୁଇ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (PEO)ଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଠୋର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Two PEOs suspended for gross negligence during emergency flood situation in Kendrapara
ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚରମ ଅବହେଳା: 2 ପିଇଓ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat Odisha)

​ଅଭିଯୋଗର ବିବରଣୀ:

ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ବୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ଗୁରୁତର ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ​ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍‌ରେ ଅବହେଳା, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Suspended officer
ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ​ଜାଲିଆତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ:

ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା (OAP) ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ହେରଫେର ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ରାଜକନିକା ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ 'ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍,କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପିଲ୍) ରୁଲ୍ସ, ୧୯୬୨'ର ନିୟମ ୧୨(୧) ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖି ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଗରଦପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ବିନା ପୂର୍ବ ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।​

ସେହିପରି ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍, ଅଭିଯୋଗର ଧାରା ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜକନିକା ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ଅବହେଳା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି କ୍ରମରେ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରିୟ 'ରସାବଳି' ; ୭୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମିଠା, ଦିନକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ

ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍

ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା; ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ! ଖରସ୍ରୋତାରେ ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

PEOS SUSPENDED KENDRAPADA
KENDRAPARA PEOS SUSPENDED
PEO SUSPENDED NEGLIGENCE IN DUTY
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପିଇଓ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
KENDRAPARA FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.