ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ..ବୋଟରୁ ମାଛ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୋଟରୁ ମାଛ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କାହିଁକି ଘଟିଛି, ପଢନ୍ତୁ, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 1:14 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର:କୂଳରେ ଲାଗିଲା ବୋଟ । ବୋଟରୁ ଚାଲିଥିଲା କଢା ମାଛ । ହଠାତ ଭିତରୁ ମାଛ ଆସିଲାନି । କଣ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି । ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇ ବସିଛନ୍ତି । କଣ ହେଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସୋମବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର ବଳରାମଗଡ଼ି ମେରାଇନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ।
ବଳରାମଗଡ଼ି ମେରାଇନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଉପାଳଗଡ଼ି ବୋଟରୁ ମାଛ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଢୁଆଁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସଶିନା ମଲ୍ଲିକ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ମାଛ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କେମିକାଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବୋଟରେ ଥିବା ଚାମ୍ବରରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ଯୋଗୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବୋଟ ଲାଗିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରକୁ ନ ବହାରିବାରୁ ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଜଣ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ବୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭରତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମେ ଲାଇନରେ ରହି ବୋଟରୁ ମାଛ କାଢୁଥିଲୁ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ କାହିଁକି ବୋଟରୁ ମାଛ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟେକିଟେକି ବାହାରେ ଆଣି ପାଣି ଛାଟ ମାରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ମାଛର ବରଫ କମିଯିବା ଯୋଗୁ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଇ ପାରେ । ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ମାଛ ସହ ଯେଉଁ ଫିସ ମିଲ ମିଶାଇ ରଖାଯାଏ, ବରଫ କମିଗଲେ ତାହାର ଗନ୍ଧ ବଦଳିଯାଏ । ବୋଧହୁଏବରଫ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
