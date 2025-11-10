ETV Bharat / state

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଉମା-ରାଜେଶ

16ତମ ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025ରେ ବିଚାରକ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉମା ଓ ରାଜେଶ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୫୨ଟି ଦେଶରୁ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।

Two Odia Judges Berhampur World Body Building Championship 2025 Indonesia
16ତମ ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
WBPF World Championships 2025 ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ । 52ଟି ଦେଶର 600ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଓଡ଼ିଶାର 2 ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଏସ.ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ 16ତମ ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 (World Bodybuilding & Physique Sports Championships 2025)ରେ ସେମାନେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ସାଜିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ (ETV Bharat)

ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025:
ନଭେମ୍ବର 11ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବଟମ୍‌ ସିଟି ଠାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ସହଯୋଗରେ ଡାଟୁକ୍ ପାଉଲ୍ ଚୁଆ ଦ୍ୱାରା 16ତମ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ 52ଟି ଦେଶର ପାଖାପାଖି 600ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାରତର 52 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଭାରତ 4 ଜଣ ଚୟନ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୁଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ ଏବଂ ଏସ.ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ ବିଚାରକ ରହିଛନ୍ତି ।

Judge Umacharan Satapathi and S. Rajesh Babu Achari
Judge Umacharan Satapathi and S. Rajesh Babu Achari (ETV Bharat)

ଭାରତର 52 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ:

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ 2022ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତରୁ ମୋଟ 4 ଜଣ ବିଚାରକ ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 2 ଜଣ ମୁଁ ଓ ଏସ. ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ ବିଚାରକ ରହିଛୁ । ନଭେମ୍ବର 11ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କେଟୋଗୋରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର 52 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।"


କ୍ରୀଡାବିତ୍‌ଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ:

ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବା ପରେ ସହରର କ୍ରୀଡାବିତ୍‌ଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି । ଉଭୟ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଚେନ୍ନାଇ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସହରର ବହୁ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଟ୍ରେନରେ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବେ । ସେଠାରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବଟମ୍‌ ସିଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

Sportspersons congratulate Umcharan Satapathi and S. Rajesh Babu Achari
କ୍ରିଡାବୀତମାନେ ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ ଏବଂ ଏସ.ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଭାଗ ନେବେ 52 ଦେଶର 600 ପ୍ରତିଯୋଗୀ:

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଏସ. ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବଟମ୍‌ ସିଟି ଠାରେ 16ତମ ବିଶ୍ବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 52 ଦେଶର 600 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ କରି ଆସୁଛୁ । ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଚୟନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି ।"

Sportspersons congratulate Umcharan Satapathi and S. Rajesh Babu Achari
କ୍ରିଡାବୀତମାନେ ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ ଏବଂ ଏସ.ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜଣ ବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ବିଚାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକରେ ବିଚାର କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଚୟନ ହେବା ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେରଳର ଏର୍ନାକୁଲମ୍ କୋଚି ଠାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍‌ ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲରେ ମୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବି ।"

ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି 2 ପ୍ରତିଗୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ:

ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର 52 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅମିତ କୁମାର ଭୂୟାଁ ଏବଂ ପୁରୀର ନରହରି ସାହୁ । ଉଭୟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

World Bodybuilding & Physique Sports Championships 2025
ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 (ETV Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ସ୍ବର୍ଗତ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ନାୟକ ଭାରତରୁ ବିଚାରକ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ବି. ଭେନୁ ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କୁ 14 ଥର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ହେବାର ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉମାଚରଣ ଶତପ‌ଥୀ ଓ ଏସ୍.ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାରକ ଭାବେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ।


ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କ୍ରୀଡାବିତ୍‌:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦୁଇ ଯୁବ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଚୟନ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କ୍ରୀଡାରେ ବିଚାରକ ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "2008 ମସିହାରେ ଚାଇନାର ବେଜିଂରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରକ ରହିଥିଲି । ଏହାସହ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକ ରହିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

World Bodybuilding & Physique Sports Championships 2025
ବିଶ୍ୱ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 (WBPSF)

ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ରାଣୀ ଓମରାନ୍ନି; ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସଫଳତା

ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ! ଅନଲାଇନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ

ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ବିଚାରକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମେଚର୍‌ ବଡି ବିଲଡିଂ ଏସୋସିଏସନ୍‌ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ସେହି ଧାରାରେ ଉମା ଓ ରାଜେଶ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର

