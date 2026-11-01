ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ସୁରାକ୍ ପାଉନି ପୋଲିସ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା
ମାହାରାକୁଳ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଶନିବାର ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 1, 2026 at 8:47 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ସହରରେ ଶତାଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଉପକଣ୍ଠରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର ପାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାରାକୁଳ ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପୁଣି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।
ଏହିପରି ଭାବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି । ଗଣପର୍ବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରେ ବନ୍ଧୁତା କହି ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା' କୁହନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ମା' ଓ ଝିଅ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ ଝିଅକୁ ତରକାରୀ ଗରମ କରିବାକୁ କହିଲି ଏବଂ ଝିଅ ଘରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେ ତରକାରୀ ଗରମ କରିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେଠି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାତି ୧୦ଟା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ରାତି ୯ଟା ବେଳଠୁ ଝିଅ ତରକାରୀ ଗରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଝିଅ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିନି ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ନଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ଝିଅ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ପାଇନଥିଲି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଛମୂଳରେ ଥିଲା ରକ୍ତଦାଗ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା' କୁହନ୍ତି,"ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ମୋ ଜାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲି । ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ କବାଟ ତଳକୁ ସବୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାରି ଭିତରେ ଛୁରୀ ଓ କଟୁରି ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ରକ୍ତ ଦାଗ କାହାର, କିଏ ମାରିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେଉ," ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ଓ ପୂର୍ବ ଘଟଣା:
ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା' କୁହନ୍ତି,"ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି କାଣ୍ଡଟି ଘଟାଇଥିବ । ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଝିଅ ଏଥିରେ ରାଜି ନଥିଲା । ସେ ପୁଅ ଝିଅଟିକୁ ବହୁ ଥର ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଏପରିକି କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ।"
ଭୁଲ୍ ମାଗିବାର ନାଟକ ଓ ଶେଷ ସନ୍ଦେହ:
ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା' ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଏକଥା ଝିଅ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ପୁଅ ନିଜେ ଆସି ଘରେ ଭୁଲ୍ ମାଗି କହିଥିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବନି, ସେ ତାର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ । ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣି ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସେ ହିଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛି ।"
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ଓ ପରେ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଆଇଆଇସି ତପନ ନାୟକ କୁହନ୍ତି,"ଆଜି (ଶନିବାର) ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଖବର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହାୟତା ନିଆଯାଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ୪୫୩/୨୦୨୬ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ ।"
ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା:
ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ୱାର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଅଣାୟତ୍ତ ତାହା ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପୋଲିସ୍ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମାହାରାକୁଳରେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଆଉ ଆଜି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଯେ ଅପରାଧୀ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସେକଥା ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫିକା ପଡିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଧୋଇନେଲା ବେପାର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା