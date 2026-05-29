ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ହାଣିଲେ, ଜଣେ ଗିରଫ
ଗୋପ ଥାନା ଗିରିମା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 29, 2026 at 8:07 AM IST
ଗୋପ: ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ । ଦାଦାବଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ବି ଛାଡିଲେନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୋପ ଥାନା ମହଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିମା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଜଗମୋହନ ମଲ୍ଲିକ(୫୩) ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।
ମାଛ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ହାଣିଦେଲେ
ପଚିତେରା ମାଣ୍ଡୁପଦା ମୌଜାରେ ଶତାଧିକ ଏକରରେ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଜଗମୋହନ ଏହାର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର କାଦୁଆ ଜେନା ଓ ବେନୁଆ ଜେନା ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ। ସେ ମନା କରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧମକ ଦେବା ସହିତ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଜଗମୋହନ ଗୋପ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟା ବେଳେ ଜଗମୋହନ ଗ୍ରାମର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାଦୁଆ ଓ ବେନୁଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ।
ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜଗମୋହନ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଠି, ମୁଣ୍ଡ, ଗାଲ ଓ ହାତରେ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ବାଜିଛି। ଜଗମୋହନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ନିମାପଡା ଏସଡିପିଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଗୋପ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୧୭୫/୨୮ ,୫,୨୦୨୬ ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ରାତିରେ କାଦୁଆ ଓରଫ ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ଜଗମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମାଛ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଗାଁ ବରଗଛ ନିକଟରେ ଜଗମୋହନ ବସିଥିଲା ବେଳେ କାଦୁଆ ଓରଫ ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ବସନ୍ତ ଓରଫ ବାଣୁଆ ଜେନା ଏକ କଟୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ କାଦୁଆ ଓରଫ ସୁକାନ୍ତ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏବେବି ଫେରାର ଅଛି’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା