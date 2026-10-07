ETV Bharat / state

ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ: ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ

କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ସେନେଇ କୈଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ ରଥ

Two minor girls drown in pond; village plunged in grief.
ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ: ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RAYAGADA DROWNING DEATH, ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍କକ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନାୟକଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ । ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ହେଲେ ନିଲୁ କାଡ୍ରାକା ଓ କାମି ତିଆକା । ମୃତ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ।

ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ: ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି (ବୁଧବାର) ବଡ଼ନାୟକଗୁଡା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ସେନେଇ କୈଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜସ୍ବ ଭିଭାଗ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

TAGGED:

ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ
MINOR GIRL DROWN TO DEATH
MINOR GIRLS DROWN IN POND
ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି
RAYAGADA DROWNING DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.