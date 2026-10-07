ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ: ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ସେନେଇ କୈଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 7, 2026 at 7:15 PM IST
RAYAGADA DROWNING DEATH, ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍କକ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନାୟକଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ । ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ହେଲେ ନିଲୁ କାଡ୍ରାକା ଓ କାମି ତିଆକା । ମୃତ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ।
ଆଜି (ବୁଧବାର) ବଡ଼ନାୟକଗୁଡା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ସେନେଇ କୈଣସି ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରାଜସ୍ବ ଭିଭାଗ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା