ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ

କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛି ।

ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ
ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 7, 2026 at 10:39 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ । ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଘଟିଛି । ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଖଲାଡ଼ି ନଛିପୁର ଗ୍ରାମରେ ।

ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ (ETV BHARAT ODISHA)

ମୃତ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ୭ ବର୍ଷର ଶୁଭସନ୍ଧ୍ୟା ନାୟକ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶଙ୍ଖୁଆଳ । ଉଭୟ ଦାଣ୍ଡଘାଟ ଦେହୁରୀ ସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ନଳକୂପରେ ଉଭୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରି ଗାଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଘର ନିକଟ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ନଳକୂପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଚାନକ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ପଶି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କପ୍ତିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଦୁଇ ନାବାଳିକା ସାଙ୍ଗ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ ଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ସମୟରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ । ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଭୟ ନିକଟସ୍ଥ ନଳକୂପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଘର ପାଖ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ । ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମାଆ ଘରେ ଥିଲେ । ଜେଜେମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ବାହାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି । ତେବେ କାହାରି ବି ନଜର ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

