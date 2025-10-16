ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳକ ମୃତ
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ବାଳକର ବାପା ମା' ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
Published : October 16, 2025 at 6:16 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳକ ମୃତ । ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାଡରିପାହାଡି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାପା ମା' ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ନେଇଛି ପୁଅ । ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ:
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜଣଙ୍କର ବୟସ ୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୯ ବର୍ଷ ଅଟେ ।
ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଡରିପାହାଡି ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥି ହାଁସଦାଙ୍କ ୯ ବର୍ଷର ପୁଅ ସାକିଲା ସିଂ ହାଁସଦା ଓ ମୁନିରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ସୁବୋଧ ମୁର୍ମୁ । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ପାଖାପାଖି ୯.୦୦ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଜଣେ ବାଳକର ଶରୀର ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ବାଳକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ପୋଖରୀରୁ ଆଉ ଜଣେ ବାଳକର ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ମୃତ ବାଳକର ବାପା ମା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି:
ତୁରନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ୍ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ମୃତବାଳକମାନଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମୃତ ସୁବୋଧ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବାପା ମୁନିରାମ ମୁର୍ମୁ ଓ ମାଆ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର