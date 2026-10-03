ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ
ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ଦୁଇ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 3, 2026 at 5:11 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନାବାଳକ ରାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସାହାଜାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗଭୀର ପାଣି ଓ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭାସି ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳକ ହେଲେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ସାମସେଦ ଏବଂ ଖଡ଼ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ଜିସାନ ।
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଦୀରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିଖୋଜ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ ସାମସେଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଶେଖ ଜିସାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ (ODRAF) ଟିମର ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନାବାଳକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲୁ । ପରେ ସାମସେଦ ଏବଂ ଜିଶାନ୍ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲି । ହେଲେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯାଇ ଉପରେ ବସିଥିଲି । ସେମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନଦୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି । ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୋଖରୀରେ ବୁଡି OAV ଛାତ୍ର ମୃତ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର
କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଦୟାନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର