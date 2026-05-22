ETV Bharat / state

MKCGରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆରଟିଓ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

TWO MINISTERS AT MKCG TO ASSESS THE HEALTH OF THOSE SERIOUSLY INJURED IN GANJAM ACCIDENT
MKCGରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 10:39 PM IST

|

Updated : May 22, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TWO MINISTERS AT MKCG, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତରଙ୍କୁ ଏମକେସିଜିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହିତ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

MKCGରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁରୁତରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ତର ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣଣା ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିବା ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା କଥା କାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଭଳି ସମ୍ୱେଦନ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗାଡି ଦୂତଗତିରେ ନଚଲାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା କଡରେ ପାର୍କିଂ ଭଳି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଧରପଗଡ଼ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)


ସେପଟେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଧିନ ଲଡକାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲ୍ଲି ଦେଖିବା ସହିତ କିପରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ସହ କିପରି ଧକ୍କା ହେଲା ତାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତରଙ୍କୁ ଏମକେସିଜିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ତରଙ୍କୁ ଏମକେସିଜିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ନଘଟିବ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତାର ରହିଥିବା ବୁଲାଣି ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିନପାରି ଏପରି ଅଟୋ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ନଘଟିବ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ନଘଟିବ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ରାସ୍ତାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରିବହନ ବିଭାଗର କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ କିପରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବସ୍-ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 6 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : May 22, 2026 at 10:45 PM IST

TAGGED:

MKCGରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ
GANJAM PURUSHOTTAMPUR ACCIDENT
ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବସ ଅଟୋ ଧକ୍କା
GANJAM ROAD ACCIDENT
TWO MINISTERS AT MKCG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.