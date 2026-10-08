ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ବାପ-ପୁଅ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଘରର ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : October 8, 2026 at 9:21 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳୋ ଚାନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ପରେ ତିର୍ତ୍ତଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତିର୍ତ୍ତୋଲ SDPO ଅଜୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦଶହରା ଓ ଦୀପାବଳୀ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ମନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ସାହିଲ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଘରର ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଓ ଝଟକାରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲା ।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ସାହିଲ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମନରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ରାହୁଲ ରାଜ ମହାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମନରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ SCB ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟ ସାହିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲ ରାଜ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- NH-55ରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର