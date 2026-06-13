ETV Bharat / state

ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲା କାଳ; ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW, ଦୁଇ ମୃତ

ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW କାର୍। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

BMW CAR COLLIDES WITH HYVA TRUCK
ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW କାର୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ନିଶା ସେବନ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ହେଲା କାଳ । ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW, ଦୁଇ ମୃତ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା ଦାମୀ କାର । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବାଏପାସ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୋର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

BMW CAR COLLIDES WITH HYVA TRUCK
ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW କାର୍ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଅର୍ବାନ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଭୋରରୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏକ ଦାମୀ BMW କାରକୁ ନେଇ ବାହାରିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଫଳର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ର ପିଣ୍ଟୁ ବାଗ ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌତମ ନାଏକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

BMW CAR COLLIDES WITH HYVA TRUCK
ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା BMW କାର୍ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି । ହେଲେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ? ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମମତା ହେମ୍ବ୍ରମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆସାମ ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବାୟୁସେନା ବିମାନ AN-32 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସଫାରୀ କାର୍‌, ବାପା ଓ ଝିଅ ମୃତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI ROAD ACCIDENT
BMW CAR ACCIDENT KALAHANDI
KALAHANDI ACCIDENT NEWS
କଳାହାଣ୍ଡି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
BMW CAR COLLIDES WITH HYVA TRUCK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.