ଅନୁଗୋଳ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ, ଜଣଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଦୁଇ କାଉଡିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : August 10, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:54 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ହୋଇଛି ଶୈବପୀଠ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୋଳରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଟିପିରିସିଂହା ନିକଟ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ କାଉଡିଆ । ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶୁତୋଷ ରଥ । ସେହିପରି ନିଖୋଜ ଯୁବକ ସ୍ମୃତି ସୌରଭ ରଥ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । ଆଶୁତୋଷକୁ ଅନୁଗୋଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଭାସିଗଲେ କାଉଡିଆ, ଅଗ୍ନିଶମର ଖୋଜାଖୋଜି
ନିଖୋଜ ସୌରଭକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୨ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅନୁଗୋଳ ଥାନା ବେନ୍ତପୁର ଗାଁର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ବେଳେ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ହଠାତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି କାଉଡିଆ ଆଶୁତୋଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ସୌରଭ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ଆଶୁତୋଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏକ ପଥର ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବା ସହ ସେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଥିଲେ । ରାତି ଅନ୍ଧାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସୌରଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ପ୍ରଖର ପାଣିରେ ସେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 35 ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ 15 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଧନୁ ଆକୃତି ବାହୁଙ୍ଗିରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ମାଡିବସିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ, 2 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ