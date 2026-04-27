ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମୟୂର ଶିକାର; ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାର ନେଇ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 27, 2026 at 4:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟରଣ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ l ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଲବଣଟିକ୍ରା ଗାଁରେ ରେଡ କରି ଏହି ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲ ଟିମ l ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀମାନେ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖଡିଆ (40) ଓ ରଶ୍ମି ଖଡିଆ (30) l ଆଜି ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୟୂର ମାଂସ, ଛୁରୀ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକାଧିକ ଫାସ, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଜାଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି l ଡ଼ିଏଫଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୟୂର ବସାକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୟୂର ଶିକାର କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂର ମାଂସ ଓ ଏହାର ପୂଛକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଶିକାର କରିଥିବା ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ l
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହିଭଳି ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି l ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁ ତଥା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶିକାର ରୋକିବାକୁ ଆଖ ପାଖର ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ନିୟମିତ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହ ଏକ ଇନଫରମର ନେଟୱାର୍କ ବିଛାଯାଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ ସିମବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 68ଟି ଗାଁ ରହିଛି l ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 200 ରୁ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି l ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ତେଣୁ 100 କିମି ଦୀର୍ଘ ଏହି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 72 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି l
ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ 12ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ 6ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛି l ଏଥିପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇକୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରି 68ଟି ଗାଁରେ EDC କମିଟି ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କରି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି l ଏହି ସଭାପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ମିଳିବ କ୍ରୁଜ୍ ଏବଂ ସଫାରୀ ସୁବିଧା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର