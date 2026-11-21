STF ଜାଲରେ ଦୁଇ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ; ୬ ପିସ୍ତଲ ସହ ୮ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ
ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 21, 2026 at 6:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ଜାଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ୭ ଏମ୍. ଏମ୍ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ସହ ୪ଟି ଗୁଳି ଏବଂ ୪ଟି ସିଙ୍ଗିଲ ଶଟ୍ ପିସ୍ତଲ ସହ ୪ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାର ଆକାଶ କୁମାର ସିଂ (୪୪) ଓ ରାଜେଶ ଶର୍ମା (୪୫) । ଉଭୟଙ୍କୁ STF ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ବ୍ୟତୀତ ୫ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ୨ ମୋବାଇଲ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ବିହାରରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଜଟଣୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ । ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ STF ଚଢ଼ାଉ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ STF ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯିବ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜେରା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତାହା ସବୁ ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଛି ।"
ଆଜି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, STF ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରଯାଇ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ଥିଲା । ସେହି ଅଭିଯାନରେ ଏହି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଜରିଆରେ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ STF ନଜର ରଖିଛି । ମୁଙ୍ଗେରରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବ ହେବ ବୋଲି ଆଇଜି ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ STF ଟିମ୍ ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କରେ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି । ଗତ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଙ୍ଗେରର ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର ଠାରୁ ୬ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ଏକାଧିକ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୫ ମେ'ରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ଦିଲୀପ ଶାହ ଠାରୁ ୮ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ଏକାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି STF ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିରଫ୍ ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ: ଜଣେ ଗିରଫ, ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ସହ ୨ଟି ଖଣ୍ଡା ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୬ ଜଣିଆ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା: ସଫ୍ଟଓୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର