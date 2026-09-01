ଦୁଇ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଛୁରାମାଡ଼ ! ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର
କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ । ତାଳଚେର ଗଣେଶ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 1, 2026 at 8:05 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଛୁରାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ତାଳଚେର ଗଣେଶ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଛୁରାମାଡ଼ ଘଟିଲା—ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଳଚେର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ୍ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଳଚେର ଡକାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ବିହାରରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଜେନା ଓ କୁଞ୍ଜ କୁମାର ବେହେରା ରହୁଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା କାହ୍ନୁର ସାଙ୍ଗ ହେମନ୍ତ ମହାରଣା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି । ସକାଳେ କୁଞ୍ଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବା ପରେ ଘରେ କାହ୍ନୁ ଓ ହେମନ୍ତ ଥିଲେ । ବହୁ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ଓ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଛୁରୀ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବରୁ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କୋଲିୟରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୁର୍ମୂଷ ଅଵସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତର କାହ୍ନୁ ଚରଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ।
ସମ୍ବଲପରରୁ ଆସିଥିବା ସାଙ୍ଗ ସହ କାହ୍ନୁଙ୍କର କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ବଚସା ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା । ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଛୁରାମାଡ଼ରେ ହେମନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କାହ୍ନୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତାସ ଖେଳରୁ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସାଙ୍ଗ; ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ