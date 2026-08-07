ନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ହେଲା କାଳ; କୁଆଖାଇରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣକ ମୃତଦେହ ଠାବ, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି
ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ । ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 7, 2026 at 6:55 PM IST
Two friends get swept away in Kuakhai river, ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୨ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବାଲିଅନ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ସାଇମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଛି । ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ । ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଭୋଜି କରିସାରି ବାସନ ଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୪ ଜଣ ଯୁବକ ଆଜି ଭୋଜି କରିବାକୁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ନଦୀ ପଠା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ । ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବାସନ ଧୋଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ବାଲିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ସେ ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । କୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ବାଲିଅନ୍ତା ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇ ଆମ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୩୦ ଫୁଟ ପାଣି ତଳୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଆଉ ଜଣକର ଏଯାଏ ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଆମେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ବୋଟରେ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛୁ । ରାତି ହୋଇଗଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ।
ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାଧିକାରୀଣି ରଶ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେଲ୍ଫି ନିଶା ହେଲା କାଳ: ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ 3 ଯୁବକ, 2 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର