ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ

ଭୋର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।

ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 2:00 PM IST

Balasore Accident ବାଲେଶ୍ବର: ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ୫୭ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନାମ୍ପୋ ଆମ୍ବପୁଞ୍ଜା ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଗୌତମ ସାହୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ (ETV Bharat)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦା ଥାନା ଜଳଧା ବାଗ ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ସାହୁ (18) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମହାପାତ୍ର (22) ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ କମର୍ଦାରୁ 57ନଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲେ । ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅମ୍ବପଞ୍ଜା ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଉଭୟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜି.କେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଉଭୟ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ (ETV Bharat)

ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡିଟିକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଚେକପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଜପଥରେ ବେପରୁଆ ଚାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମୃତକ ଗୌତମ ସାହୁଙ୍କ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ । ଥାନାରୁ ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୌତମ ସାହୁ ହେଉଛି ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ଅନ୍ୟଜଣେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା । ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

