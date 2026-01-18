ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୃତ
ଭୋର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
Published : January 18, 2026 at 2:00 PM IST
Balasore Accident ବାଲେଶ୍ବର: ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ୫୭ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନାମ୍ପୋ ଆମ୍ବପୁଞ୍ଜା ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଗୌତମ ସାହୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦା ଥାନା ଜଳଧା ବାଗ ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ସାହୁ (18) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ମହାପାତ୍ର (22) ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ ଯୋଗେ କମର୍ଦାରୁ 57ନଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲେ । ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅମ୍ବପଞ୍ଜା ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଉଭୟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜି.କେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଉଭୟ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।
ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡିଟିକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଚେକପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାଜପଥରେ ବେପରୁଆ ଚାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଶ୍ବାସନଳୀରେ ଅଟକିଗଲା ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା, ଚାଲିଗଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ
Explainer: ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ବର୍ଷରେ 45,000 ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲଗାମ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର
ମୃତକ ଗୌତମ ସାହୁଙ୍କ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ । ଥାନାରୁ ଆମକୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୌତମ ସାହୁ ହେଉଛି ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ଅନ୍ୟଜଣେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା । ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର