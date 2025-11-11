ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଅନ୍ଧାରରେ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ, 2 ଚାଷୀ ମୃତ
ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଦଳି ଚକଟି 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହାତୀ ।
Published : November 11, 2025 at 7:34 PM IST
Farmers Killed By Elephants ସମ୍ବଲପୁର: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଦଳି ଚକଟି 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହାତୀ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବନଖଣ୍ଡ ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନସ୍ଥ କୁତବ ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଦଳିଦେଲା ହାତୀ:
କୁତବ ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ହାତୀ 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଚକଟି ମାରିଦେଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଣ ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜମନକିରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବଡ଼ରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜମନକିରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ।
କୁତବ ଗାଁର ଶ୍ରୀକାର ମିର୍ଦ୍ଧା ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁର ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ରାତିରେ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳିଚକଟି ମାରି ଦେଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ । ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଏହାସହ ଆଗାମୀ 45 ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 50 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛ ଓ ବୁଦାକୁ କାଟି ସଫା କରାନ ଗଲେ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକେଇବୁ ।"
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ । ହାତୀ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାରୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନୀତି ନିୟମ ମୁତାବକ ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।"
ତେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀ ଆସୁଥିବାର ଗତିବିଧି ବନ ବିଭାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁନଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆମିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର