ETV Bharat / state

ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ; ଅନ୍ଧାରରେ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ, 2 ଚାଷୀ ମୃତ

ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଦଳି ଚକଟି 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହାତୀ ।

Two Farmers Killed By Elephants In Sambalpur
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଚାଷୀ ମୃତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmers Killed By Elephants ସମ୍ବଲପୁର: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଦଳି ଚକଟି 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହାତୀ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବନଖଣ୍ଡ ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନସ୍ଥ କୁତବ ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାରେ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ 2 ଚାଷୀ ମୃତ (ETV Bharat)

ଦଳିଦେଲା ହାତୀ:

କୁତବ ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ହାତୀ 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଚକଟି ମାରିଦେଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଣ ଭିତରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜମନକିରା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବଡ଼ରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜମନକିରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ।

Kutaba villagers At Death Spot
କୁତବ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat)
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ:

କୁତବ ଗାଁର ଶ୍ରୀକାର ମିର୍ଦ୍ଧା ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁର ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ରାତିରେ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳିଚକଟି ମାରି ଦେଇଛି । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଘଟୁଆଳ । ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛୁ । ଏହାସହ ଆଗାମୀ 45 ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 50 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛ ଓ ବୁଦାକୁ କାଟି ସଫା କରାନ ଗଲେ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକେଇବୁ ।"

two farmers were trampled to death by a wild elephant near Kutaba village
2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ହାତୀ (ETV Bharat)
10 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଫସଲ ଜଗିବାକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ । ହାତୀ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାରୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନୀତି ନିୟମ ମୁତାବକ ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।"

two farmers were trampled to death by a wild elephant near Kutaba village
2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ହାତୀ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବେତନଟୀରେ ଉତ୍ତେଜନା

ସାତକୋଶିଆରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ: ମଞ୍ଚା ଗଢି ପାଚିଲା ଫସଲ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ

ତେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀ ଆସୁଥିବାର ଗତିବିଧି ବନ ବିଭାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁନଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆମିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

TRAMPLED TO DEATH BY ELEPHANT
SAMBALPUR ELEPHANT ATTACK
BAMARA FOREST ELEPHANT ATTACK
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ
ELEPHANT ATTACK DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.