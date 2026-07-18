ETV Bharat / state

ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କରେଣ୍ଟ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ

ମୃତ ବାବୁଲି ଦାସଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ELECTRIC SHOCKED DEATH
ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 12:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ...ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମହିଷାପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ମୃତକ ହେଲେ ବାବୁଲି ଦାସ ଓ ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ?

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମୃତ ବାବୁଲି ଦାସ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥ‌ିବା ତଳିକୁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଲି ସହିତ ତାର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥ‌ିରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ସଂଯୋଗ ନ ଖୋଲି ବାବୁଲି ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ବିଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଘର କରିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ତେବେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ତାର ଛିଡାଇ ଅଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

କଣ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ?

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କମଳାକାନ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଷଣ୍ଢ ତଳି ଖାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ମୃତ ବାବୁଲି ଜମ୍ପର ପକାଇ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଦମକଳକୁ ଫୋନ କଲୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା ମା'ର ଜୀବନ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର

ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ

ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALESWARA ELECTRIC SHOCKED DEATH
SIMULIA DEATH NEWS
ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ମୃତ୍ୟୁ
ବାଲେଶ୍ବର ସିମୁଳିଆ
ELECTRIC SHOCKED DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.