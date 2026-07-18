ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କରେଣ୍ଟ, ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ
ମୃତ ବାବୁଲି ଦାସଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 18, 2026 at 12:02 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ...ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମହିଷାପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ । ମୃତକ ହେଲେ ବାବୁଲି ଦାସ ଓ ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା ।
କେମିତି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମୃତ ବାବୁଲି ଦାସ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତଳିକୁ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଲି ସହିତ ତାର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଜାଣତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂଯୋଗ ନ ଖୋଲି ବାବୁଲି ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇ ବିଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଘର କରିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ତେବେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡାଇ ଅଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।
କଣ କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ?
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କମଳାକାନ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଷଣ୍ଢ ତଳି ଖାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ମୃତ ବାବୁଲି ଜମ୍ପର ପକାଇ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧା ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଦମକଳକୁ ଫୋନ କଲୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର