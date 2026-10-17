ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେଲା ସ୍କର୍ପିଓ: 2 ମୃତ, 5 ଆହତ
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : October 17, 2026 at 10:03 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମତାଲ ନିକଟ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାୟଲ ଦାସ (୪୨) ଏବଂ ଶେଖର ମହାରାଜ (୪୦)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଶେଖର ମହାରାଜ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବୁର୍ଲାସ୍ଥିତ ଭୀମସାର (VIMSAR) ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଆହତ ମାନେ ହେଲେ ମିତାଲି ଦାସଗୁପ୍ତା (21), ସୁବ୍ରତ ଦାସଗୁପ୍ତା (51) ଓ ସୁରଭି ମହାରାଜ (35) । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଗାଡ଼ିଟି ରାୟପୁରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିଲା
ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିମା ଏକ୍କାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଜାମତାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ପ୍ରଖର ଆଲୋକ (High beam light) ଆଖିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସ୍କର୍ପିଓଟି ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ପୋଲରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଗାଡ଼ି, 7 ମୃତ, 10 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛତ୍ରପୁରରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଟ୍ରକ, ମହିଳା ମୃତ, 9 ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର