ETV Bharat / state

କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ

ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

Two dead after container rams on in Kalahandi Kesinga
କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KALAHANDI CONTAINER RAMS ON, କଳାହାଣ୍ଡି: କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଘଟି ଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । କଣ୍ଟେନର ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ (ETV BHARAT ODISHA)

ଧାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର । ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ରାଇସମିଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାତି ତମାମ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପରେ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଛିଡା କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ପଟୁ କେସିଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । କଣ୍ଟେନରଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି କେସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତକ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ହେଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଚେନାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କୁମର ମଣି ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ କଲମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁରାଗାଁର ହିମାଂଶୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନର୍
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନର୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟ ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ୍ କରିବା ସହ ଡ଼୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା, କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜଣେ ଡ଼୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ୩ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ । ଆମେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ହାରାମାଲ ମଣ୍ଡି ରୁ ଧାନ ନେଇ ଖାଜୁରପଡ଼ା ର ଓଜନ ମିଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ମୁଁ ୨ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ୩ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ଏହି ସମୟରେ କଣ୍ଟେନରଟି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲି । ଟାୟାର ଫାଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି । କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଳାବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଫେରାର ମାରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନର୍
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନର୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବବଧୂଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ; 8 ଗୁରୁତର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
KALAHANDI ROAD ACCIDENT
CONTAINER RAMS ON TWO DEATH
KALAHANDI CONTAINER RAMS ON
KALAHANDI CONTAINER RAMS ON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.