କେସିଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର; ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ମୃତ
ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : June 10, 2026 at 5:20 PM IST
KALAHANDI CONTAINER RAMS ON, କଳାହାଣ୍ଡି: କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଘଟି ଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା । କଣ୍ଟେନର ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଧାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର । ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନେଇ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ରାଇସମିଲକୁ ଆସିଥିଲେ । ରାତି ତମାମ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପରେ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଛିଡା କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ପଟୁ କେସିଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । କଣ୍ଟେନରଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି କେସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତକ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ହେଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଚେନାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କୁମର ମଣି ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ କଲମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁରାଗାଁର ହିମାଂଶୁ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସେପଟ ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କଣ୍ଟେନରକୁ ଜବତ୍ କରିବା ସହ ଡ଼୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା, କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜଣେ ଡ଼୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ୩ ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ । ଆମେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ହାରାମାଲ ମଣ୍ଡି ରୁ ଧାନ ନେଇ ଖାଜୁରପଡ଼ା ର ଓଜନ ମିଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ମୁଁ ୨ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ୩ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ । ଏହି ସମୟରେ କଣ୍ଟେନରଟି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲି । ଟାୟାର ଫାଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି । କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଳାବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଫେରାର ମାରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ । ପରେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବବଧୂଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ; 8 ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଜଳିଗଲା ଗାଡ଼ି, ଶତାଧିକ କୁକୁଡା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି