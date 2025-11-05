‘ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ’କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ; ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମାଷ୍ଟିକ ଆସଫଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି ଉତ୍କଳର ନୂଆ ରୂପ । ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ରହି ଆଇଆର୍ସିର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁର୍ନବାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇଆର୍ସି ସମ୍ମିଳନୀ ।
Published : November 5, 2025 at 1:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ନବ ଉନ୍ମେଷର ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଆର୍ସି । ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାଜପଥ ହେଉ, ଅବା ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର କିମ୍ବା ରାଜପଥଠୁ ନେଇ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ସେତୁ, ଟନେଲ…. ସବୁଠି ରହିଛି ଆଇଆର୍ସିର ଛାପ । ମାତ୍ର କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି ଉତ୍କଳର ନୂଆ ରୂପ । ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ରହି ଆଇଆର୍ସିର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ଓଡ଼ିଶା ପୁର୍ନବାର ଆଇଆର୍ସି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାର ଅବଦାନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବଦାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁୂବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୮୪ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ମହାସମ୍ମିଳନୀ । ଏହି ମହାକୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦଘାଟନ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ । ଏଥି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜନତା ମୈଦାନ ଓ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ :-
ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ଆଇଆର୍ସି । ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ବା ଓବିିସିସି ଜରିଆରେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମର ମା’ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ମା’ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି । ପୁଣି ଧଉଳି, ଅଠରନଳା, ବକୁଳବନରେ ଏଯାବତ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ।
ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ସେତୁ :-
ସେହିଭଳି ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ସେତୁ ବା ଶ୍ରୀସେତୁଠୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଡ଼ା ଫ୍ଲାଏଓଭର, କଟକ ନେତାଜୀ ବସ ଟର୍ମିନାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ତୀଥର୍ଯାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଦିଗବାରେଣୀ ଓ ଜେଲ ରୋଡ ମଲଟି ଲେବୁଲ କାର ପାର୍କିଂ, ମୂଷା ନଦୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଆଇଆର୍ସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଓବିସିସି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ନେଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସ ପାଇଁ ୮୩୦୭ କୋଟି :-
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ୭୫ ହଜାର କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇଆରସିର ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୬ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପଯୋଗୀ ହେବ । ଆଇଆରସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗବେଷଣା, ସୃଜନ ପଦ୍ଧତି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମାଷ୍ଟିକ ଆସଫାଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି :-
ଆଇଆରସି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମଡେଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାଦନ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଇଆର୍ସି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମେକାନାଇଜ୍ଡ ମାଷ୍ଟିକ ଆସଫାଲ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ସଂପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମାଷ୍ଟିକ ଆସଫାଲ୍ଟ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମେସିନର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ତଥା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର
