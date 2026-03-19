ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର 'ପଖାଳ କଂସା' ! ୩୫୬ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ୮ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପଖାଳ ଭାତ ପରସିବ OTDC
ଆସନ୍ତାକାଲି ପଖାଳ ଦିବସ । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆବେଗ 'ପଖାଳ କଂସା' । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପଖାଳରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ।
Published : March 19, 2026 at 10:21 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ବିଲରୁ ବେଲା' ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ । ଆସନ୍ତାକାଲି ୮ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ପଖାଳ ଭାତ ପରସା ଯିବ । ଏହା ସହ ୩୫୬ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ICAR, IHM, OTDC । ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି "ପଖାଳ ପରବ 2026"ର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ।
ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ପଖାଳ ପରବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପଖାଳ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବ୍ଯକ୍ତି ବିଶେଷ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥର ଦୁଇ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ Central Rice Research Institute ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ତେବେ ପଖାଳ ପରବରେ ଏଥର ବିଶେଷ୍ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଐତିହାସିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥର ୩ଟି ଡାଇନିଂ ହଲ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗାଆଁ ଥିମ୍ ପଖାଳ ଭାତ ପରସା ଯିବ । ଗୋଟେ ହଲରେ କର୍ମଶାଳା ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଯକ୍ତି ବିଶେଷ୍ ପଖାଳ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
"ଓଡିଆ ଘରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପଖାଳର ପସରା ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଭାତର ପଖାଳ ବିଷୟରେ ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ବାସି, ସଜ ପଖାଳ , ଦହି ପଖାଳ, ଆମ୍ବ ପଖାଳ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶରୀରରେ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିବା କଂସା ଓ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ଏଥର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ୪୦ ପ୍ରକାର ଚାଉଳକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରାଣି ହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି," IHM ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡଃ ପ୍ରମଧାଦୀପ କର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ପାଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର