ଆସନ୍ତା 5ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ: କଟକର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ
କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ । କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ସାମିଲ ହେବାନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 3, 2026 at 7:04 PM IST
BJP state executive meeting, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ । କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେବେ ସାମିଲ । ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ । କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ହେବେ ସାମିଲ । ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାମିଲ । କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ବିଶେଷ ଭାବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । କାମ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ସମୀକ୍ଷା ହେବ । ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଉଭୟ ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ । ବି ଏଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଯାହା ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କଟକର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଆଖି ଆଗରେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ l ସଙ୍ଗଠନର ବର୍ଷେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେନେଇ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ l ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ l ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେସବୁର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।
ଚଳିତ ଥର କଟକରେ ବୈଠକ ହେବ l ଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କାରଣ ଆଗକୁ ଅଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ l ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ zen z ମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ l ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ l ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଜେନ୍ z ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା l ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ zen z ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ଟାସ୍କ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 6ରେ ହୋଇପାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାସେବ୍ୟାପୀ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର