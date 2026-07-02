ETV Bharat / state

ଜେଲ ଗଲେ ବୁର୍ଲା VIMSARର 2 କୋଟିପତି ଅଧିକାରୀ, 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର(VIMSAR) ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଷ୍ଟେୱାର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Vigilance Raid VIMSAR officials
ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 8:56 AM IST

|

Updated : July 2, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

VIGILANCE RAID BURLA VIMSAR , ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ (ଭୀମସାର)ର ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l

ଜେଲ୍ ଗଲେ ଭୀମସାରର ଦୁଇ କୋଟିପତି ଅଧିକାରୀ:

ଭୀମସାରର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଆସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନିଜ ବୈଧ ଆୟ ତୁଳନାରେ ୨୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଷ୍ଟେୱାର୍ଡ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦରମା ତୁଳନାରେ ୧୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଜେଲ ଗଲେ ଭୀମସାରର ଦୁଇ କୋଟିପତି କର୍ମଚାରୀ (ETV Bharat Odisha)
​ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରୁ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ୩୨ ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ବିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
Vigilance Raid VIMSAR officials
ଭିମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ଟଙ୍କା ୨୫୦୦/- ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

Vigilance Raid VIMSAR officials
ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)
୧୯୬୯ ଜୁନ 15ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ୧୯୯୭ ଜାନୁଆରୀ 6 ରେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦୦୨ ରେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ସେଠାରେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୧୨ ରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ କିପର ପଦବୀକୁ, ୨୦୧୩ ରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀକୁ ଏବଂ ୨୦୧୯ ରେ ଅଫିସ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁର୍ଲାର VIMSAR ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଜୁନିଅର କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି l
Vigilance Raid VIMSAR officials
ଭିମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବୁର୍ଲା VIMSARର 2 ଦୁର୍ନିତୀଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ! 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ 20ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ଓ ବିପଳୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି: 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 3 ଠିକାଦାର ଗିରଫ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : July 2, 2026 at 9:22 AM IST

TAGGED:

SAMBALPUR VIMSAR VIGILANCE RAID
ସମ୍ବଲପୁର ଭିମସାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ
BURLA VIMSAR VIGILANCE RAID
ବୁର୍ଲା ଭିମସାର ଅଫିସର ଗିରଫ
VIGILANCE RAID BURLA VIMSAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.