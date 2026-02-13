ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଦ ପିଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଦ ପିଇ ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : February 13, 2026 at 3:14 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ମଦ ପିଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଉଭୟ ଛାତ୍ର ମଦପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ।
ମଦ ପିଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଚେତାଶୂନ୍ୟ:
ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଛାତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୁଅ ଘରୁ ମଦ ପିଇ ଆସିନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଦ ପିଇଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଘରରୁ ମଦ ପିଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଛାତ୍ର, ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଘରୁ ମଦପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ବଭାବିକ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡିକି ଛାତ୍ରମାନେ ମଦ ପିଇ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜମାବି ଭଲ ନୁହଁ । ଆମେ ଉପରିସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ । ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛୁ । "
ଅଭିବାବକ କହିଛନ୍ତି, " ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଇଛି । ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲା । ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲି । ସେ ଘରେ ମଦ ପିଇକି ଆସିନି । କେବେ ବି ସେ ମଦ ପିଇନି । ଆଜି ସେ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି ଘରକୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା । "
ଶିକ୍ଷକ ଜଡିତ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା । ବିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ । ଯଦି କେହି ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଜଡିତ ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା l ଏଥିସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଝିଅକୁ ଅପମାନ ! ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାପା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ