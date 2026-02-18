ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ; ମାସକରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ୟବିବାହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଲା
ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଅସଦାଚରଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ହାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆଜି ଅଲୋଡା ବିଷୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଡବଡ କମିଶନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତେଖା ଦେଇଥିବା ଜାତିପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରାର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଯାହା ଘଟିଗଲା, ତାହା ୮୩% ସାକ୍ଷରତା ହାର ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଓ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ତେବେ କଥା ଏଇଠି ସରି ଯାଇନି । ମାତ୍ର କେଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରୀ ୪ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ରହିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଖାଲି ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିନି, ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଦେଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥି୍ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ବାଲ୍ୟବିବାହ:-
ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ବିବାହ, ନାବାଳିକା ବିବାହ ଅଭିଯୋଗ...। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାର ଏ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ନାବାଳିକା ବିବାହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଉଭୟ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା ପରିବାରର ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା। ପ୍ରଭାତୀ ଗାଁର ବିବାହିତ ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି,"ମୋ ପୁଅର ବିବାହକୁ ୧୫ଦିନ ହେଲାଣି । ତାର ଵାହାଘର ଅହିରାଜ ପୁରରେ ହୋଇଛି । ଡାଙ୍ଗମାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ମୁତାବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଝିଅକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି । ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତ ହେଲେ ତେଣୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲି ।"
ସେହିପରି, ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେରୁଆପାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ସମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ବିବାହ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ୧୦୯୮ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ଦୀପାଳି ମିଶ୍ର ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରର ସୁପରଭାଇଜର ମିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସୁପରଭାଇଜର ମିନତି ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏଏସଆଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର କେରୁଆପାଳ ଗାଁରେ ନାବାଳକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣା ପ଼ଡିଥିଲା, ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଅଭାବୀ ମଣିଷ। ସେ ଜଣକ ବୋଟରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, '୧୦ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା, କଣ କଲା ତାହାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ । ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲା । ତାପରଠୁ ଆଉ ଫୋନ କି ଖବର ନାହିଁ ।'
ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରିଣୀ:-
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ନାବାଳିକା ବିବାହକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଧିକାରିଣୀ ତଥା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର କମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସବିତା ରାଣୀ ସିଂହ କୁହନ୍ତି, 'ବାଲ୍ୟବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ଅଛି । ଏହାର ବୈଠକ ତିନିମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ । ଯଦି ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖବର ଅବଗତ ହେଉ ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଉ । ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ରାଜନଗରରେ ହୋଇଥିବା ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଏବେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ସହ ଝିଅ ଓ ପୁଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେହିପରି ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆମେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି:-
'ସାମାଜିକ ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାବାଳିକା ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ନାବାଳିକାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାବାଳିକା ଅବସ୍ଥାରୁ ବିବାହ କରିଦେଉଥିବା' କହିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ।
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସରକାରୀ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରୁ ମିଳୁଛି ଖବର:-
ନାବାଳିକା ବିବାହ ସଂପର୍କିତ ଖବର ଏହି ୨ଟି ନୁହେଁ । ସାଂଘାତିକ ଖବର ହେଉଛି, ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୧୩ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ବିବାହ କରି ୫ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେବା । ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡେ, ଏପରି ଅନେକ ନାବାଳିକା ବିବାହ ଘଟଣା ପରିବାରର ସହମତିରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଝିଅ ଓ ୨୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପୁଅ ବିବାହ କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଲ୍ୟବିବାହ କହୁଛୁ । ବ୍ଳକ ସ୍ତରରେ ଆମର ସିଡିପିଓ ମାନେ Child Marriage Protection Officer(CMPO) ଭାବରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଲ୍ୟବିବାହ ହେଉଛି ତେବେ ପୋକ୍ସୋ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅସଦାଚରଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୦୯୮,୧୮୧,୧୧୨ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କମିଟି, ଏ ଡେ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ରାଜନଗର ସିଡିପିଓଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ଅଧିକାରୀ ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ-ଜିଲ୍ଳାପାଳ
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ । "
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୂମିକା ଓ ଏହାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର:-
ପୋକ୍ସୋ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିସ୍ତୃତ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ନାବାଳିକା ବିବାହ ଦିନକୁ ଦିନ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'କେବଳ ରାଜନଗର ନୁହେଁ, ମହାକାଳପଡାରେ ବି ନାବାଳିକା ବିବାହ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ଏହି ୨ଟି ବ୍ଲକକୁ ବାହାର ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନାବାଳିକା ବିବାହ ଅଧିକ ରହିଛି । ସିଏମପିଓ ଭାବେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ୧୦୦ ଦିନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ନାବାଳିକା ବିବାହ କଲେ କଣ ଦଣ୍ଡ ଵିଧି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ଏବଂ W&CD department ସହଯୋଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ।'
ଓଡିଶାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ, ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନୁହେଁ, ଓଡିଶାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଥିଲେ, ‘ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ, ନୟାଗଡ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।’
ସେହିପରି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ୨୩ ଭାଗ ପିଲା ବିବାହ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ହାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ।
NHFS -5 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାମଲା-
- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୯.୪
- ନୟାଗଡରେ ୩୫.୭
- ରାୟଗଡାରେ ୩୩.୨
- ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୨.୪
- ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୧.୩
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୯.୦
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଇନତଃ ଅପରାଧ:
- ୨୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପୁଅ ଓ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ପିତାମାତା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୌଲବୀ ଓ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ
- ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ତଥା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
