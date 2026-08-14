ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ଏହି ଦୁଇ ତୋପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର କଥା ଓ ଗାଥା । ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 14, 2026 at 11:38 PM IST
British era cannons in undivided Ganjam, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଦୁଇଟି ତୋପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଳକ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଆସିଛି । ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ପାହଡ଼ ଉପରେ ସେହି ତୋପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ପର୍କୀତ ରହିଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱଗତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ୮୦ ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଛି । ହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱଗତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଳକର ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଆସିଛି । ଏହି ଦୁଇ ତୋପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର କଥା ଓ ଗାଥା ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ତୋପ-
କୁହାଯାଏ ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାରେ ସଙ୍ଗଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ବ୍ୟବହୃତ ତୋପନଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ରହିଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କୋଠରୀ ପାଚେରୀରେ ଏହି ତୋପକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଐତିହାସିକଙ୍କ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମାରୀଗାଁ ନିକଟ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ମାଟିତଳୁ ଏହି ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ତୋପ ନଳୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମାରୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ କର ଏହି ତୋପନଳୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ–
ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି (ଦିଗପହଣ୍ଡି) ରାଜା ସାହେବ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ସାହେବ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ୧୭୭୨ ମସିହାରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୋପନଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଡ଼ିଆ, ପାଇକ, ନାୟକ, କାଳିଞ୍ଜି, ବାଣାୟତ, ଖଣ୍ଡାୟତ, ବଳାସୀ, ଆଳିୟା, କୁରୁମ, ଦଳୁଆ, ଶବର ଭଳି ଅନେକ ଜାତି ଏପରିକି ଖଡ଼ଗରାୟ, ନିଶଙ୍କ, ବକ୍ସି ଭଳି ପାଇକ ପରମ୍ପରାର ସନ୍ତାନ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଳବାରୁଦ ଗୋଦାମ ଦାରୁଘର ଗଞ୍ଜାମର ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାରାକ୍ସ ନିକଟରେ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଗୃହ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପାଇକ ଇନାମ ନାମରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରୁଥିଲେ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୭୬୭ ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏଡୱାର୍ଡ କର୍ଟସ ଫୋର୍ଡ ଏହାର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ ଶେରଗଡ଼, ମହୁରୀ, ଘୁମୁସର, ଜଳନ୍ତରଗଡ଼ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୦୦ ମସିହା ମେ ୪ ତାରିଖରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଣୀ ସେନାପତି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଶେରଗଡ଼ ରାଜା ଅଦ୍ଵୈତ ସିଂହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ତୋପ ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମର ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଞ୍ଜାମ ମାନୁଆଲ, ମାଡ୍ରାସ ମାନୁଆଲ, ମାଡ୍ରାସ ମିଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ, ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ସେଲସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡେ।
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ତୋପ- ଏହା ଅବିଶ୍ଵାସ ହେଇଥିଲେ ହେଁ ସତ । ଆଜିକୁ ୧୮୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଧାତବ ତୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ନାରାୟଣପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି । ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୁଜା , ଚୈତ୍ର ମାସ ,ଦୀପାବଳୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଛ' ପୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତୋପକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସିଥାନ୍ତି ।
ସେଠାରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ପାହାଡଡ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ସେହି ତୋପକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା ସେଠାରେ ଲୁଟାବୁଦା ସଫା କରିଥାଆନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନାରାୟଣପୁରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ତୋପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ୧୭୬୪ ରୁ ୧୮୩୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ପାରଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର କମାଣ୍ଡର ଜର୍ଜ ଏଡୱାର୍ଡ ରୋସଲ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିରାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ୧୩ ଜଣ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହାରାମଣିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣପୁର ଏବଂ କାଞ୍ଜିପଦର ଠାରେ ଦୁଇଟି ତୋପ ରଖିଥିଲେ । ଜିରାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ ସକାଶେ ଏହା ଏକ ମାତ୍ର ଗିରିପଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏହି ତୋପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଦୁଇଟି ତୋପ-
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ଡ. ଅନନ୍ତରାମ କରଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣପଟେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୧୮୦୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଓ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା (ଉଭୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେଓ ଏବଂ ବଡଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ) ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ରାଜା ବିଟ୍ରିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏହି ଦୁଇ ରାଜା ବିଟ୍ରିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୁଳି, ତୋପ, କମାଣ ସେମାନେ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ଖାତିର ନକରି ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ତୋପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନାରାୟଣପୁରୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ତତ୍ ସମୟର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗର ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯୭୪ ମସିହାର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଆଣି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ରଖିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ତୋପ ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିବା," କହିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଡ. ଅନନ୍ତରାମ ।
"ଜନସାଧାରଣ କେହି ତାହାର ଐତିହ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁରରେ ରହିଥିବା ତୋପ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହତିଆର ରହିଥିଲା, ତାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାକୁର ହୋଇଯାଇଛି । ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ତୋପକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଫିରିଙ୍ଗି ଆମ୍ମା ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ପୁଜା କରୁଛନ୍ତି । ଫିରିଙ୍ଗି ଶଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ବ୍ରିଟିଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଫିରିଙ୍ଗି ଆମ୍ମା ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ପୁଜା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବଡଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗର ଗଡ଼ରୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ତାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ," ବୋଲି କହିବା ସହିତ କେବଳ ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଭଳି କିଛି କାହାଣୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରହିଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଡ. ଅନନ୍ତରାମ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୀପ ବିଷୋୟୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିବାନୁଯାୟୀ," ପ୍ରାୟ ୧୯୦୨ ମସିହାରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ତୋପକୁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ଭାବେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ପାହଡ ଉପରେ ତାହା ରହିଆସିଛି । ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ତାହାକୁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ସାରଦୀୟ ଦଶହରା ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ସେଠାରେ ବେଜୁ, ଜାନି ପରିବାରର ପୂଜକ ମାନେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୁନିଙ୍ଗି କୃଷ୍ଣ ସେଠାକାର ପୂଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଦୀପାବଳୀ ସମୟରେ ଏହି ପଡିରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ଛଅ ପୁଟର ତୋପ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବର୍ଷ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦକୁ ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଐତିହାସିକ ନିକୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ... ଯେଉଁଠି ବାପୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପାଚେରୀ, ଲେଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦାବି; ପାରଳାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର