ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ନିବେଦନ

ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)
Published : May 21, 2026 at 8:32 AM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ରଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାମର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର । ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଲେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜି. ତେଜେଶ୍ୱର ରେଡି ଏବଂ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଜି.କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ରେଡି । ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ତେଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠାକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ।

ୟୁକ୍ରେନ ମିସାଇଲ ମାଡରେ ଆହତ ଓଡିଆ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ୟୁକ୍ରେନ ମିସାଇଲ ମାଡରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଭାଇ ଆହତ

ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର କୁଠାରସିଂଗି ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଭାଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପା ରେଡିଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୨୫ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଆସି ସ୍ବାମୀ ଫେରିଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ’’।

ୟୁକ୍ରେନ ମିସାଇଲ ମାଡରେ ଆହତ ଓଡିଆ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମର ବହୁ ଯୁବବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ରୁଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଧବନ୍ଧ ଗାଁର ଠିକାଶ୍ରମିକ ଏ.ରାମେୟାଙ୍କ ଡ୍ରୋନମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମସ୍କୋରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ । ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ପୁଣି ଦୁଇ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମସ୍କୋରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମସ୍କୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୁଠାରସିଂଗି ଗାଁର 12 ଜଣ

ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ମସ୍କୋର କମ୍ପାନୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଜଣାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର । ରୁଷ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜି. ତେଜେଶ୍ବର ରେଡିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତେଜେଶ୍ବରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ମସ୍କୋର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ମେକାନିକାଲ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହତ ତେଜେଶ୍ୱର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବର୍ଷକ ତଳେ ଋଷ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ପତ୍ନୀ ସମେତ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହୁଥିବାରୁ ସେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମରୁ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବାର ୫ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜେଶ୍ଵରଙ୍କ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଡି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତ ୧୩ ମାସ ଧରି ସେଠାରେ ପୁଅ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏପରିକି ଗୁରୁତର ତେଜେଶ୍ୱର କଥା କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।ଗତ ଶନିବାର ରାତ୍ରରେ ପୁଅ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁତୁରା କଥା କହି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ପୁଅ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ’’ ।

ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ

ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ରୋଜଗାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯୁବକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଋଷ ଯାଇଥିବା ଯାଇଥିବା କୁଠାର ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଶହ ଜଣ ରୁଷିଆରେ ରହିଥିବା ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

ତେଜେଶ୍ବର ରେଡ୍ଡୀ (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମର ୧୨ ଜଣ ଯୁବକ ରୁଷିଆରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଛୁ । ହେଲେ କେବଳ ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝୁଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ’’ ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନର ଶ୍ରମଆୟୁକ୍ତ ବାବୁଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ରୁଷିଆରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଧବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଏ.ରାମେୟାଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି କୁଠାରସିଂ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ କିପରି ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଆସିବେ ସେ ନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ’’।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ । ହେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପରି ବିଦେଶ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ , ବ୍ରହ୍ମପୁର

