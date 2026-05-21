ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାରର ନିବେଦନ
ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 21, 2026 at 8:32 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ ମାଡରେ ରଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାମର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର । ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ହେଲେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜି. ତେଜେଶ୍ୱର ରେଡି ଏବଂ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଜି.କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ରେଡି । ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ତେଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠାକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ।
ୟୁକ୍ରେନ ମିସାଇଲ ମାଡରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଭାଇ ଆହତ
ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର କୁଠାରସିଂଗି ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଭାଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଷ୍ପା ରେଡିଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ୨୫ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଆସି ସ୍ବାମୀ ଫେରିଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ’’।
ଗଞ୍ଜାମର ବହୁ ଯୁବବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ରୁଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଧବନ୍ଧ ଗାଁର ଠିକାଶ୍ରମିକ ଏ.ରାମେୟାଙ୍କ ଡ୍ରୋନମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ରାମେୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମସ୍କୋରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ । ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ପୁଣି ଦୁଇ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମସ୍କୋରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମସ୍କୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୁଠାରସିଂଗି ଗାଁର 12 ଜଣ
ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ମସ୍କୋର କମ୍ପାନୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଜଣାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର । ରୁଷ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜି. ତେଜେଶ୍ବର ରେଡିଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତେଜେଶ୍ବରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ମସ୍କୋର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ମେକାନିକାଲ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହତ ତେଜେଶ୍ୱର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବର୍ଷକ ତଳେ ଋଷ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ପତ୍ନୀ ସମେତ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହୁଥିବାରୁ ସେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାମରୁ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବାର ୫ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତେଜେଶ୍ଵରଙ୍କ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେଡି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତ ୧୩ ମାସ ଧରି ସେଠାରେ ପୁଅ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏପରିକି ଗୁରୁତର ତେଜେଶ୍ୱର କଥା କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।ଗତ ଶନିବାର ରାତ୍ରରେ ପୁଅ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁତୁରା କଥା କହି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ପୁଅ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ’’ ।
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ
ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ରୋଜଗାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯୁବକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଋଷ ଯାଇଥିବା ଯାଇଥିବା କୁଠାର ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଶହ ଜଣ ରୁଷିଆରେ ରହିଥିବା ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଆମ ଗ୍ରାମର ୧୨ ଜଣ ଯୁବକ ରୁଷିଆରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇଛୁ । ହେଲେ କେବଳ ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝୁଥିବାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ’’ ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନର ଶ୍ରମଆୟୁକ୍ତ ବାବୁଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ରୁଷିଆରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ମାଧବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଏ.ରାମେୟାଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି କୁଠାରସିଂ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ କିପରି ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଆସିବେ ସେ ନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ’’।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ଶ୍ରମିକ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ । ହେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପରି ବିଦେଶ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ , ବ୍ରହ୍ମପୁର