ETV Bharat / state

ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍, ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟ୍ରକ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲ ।ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା

Bike hit the truck from behind Khordha 2 brothers died in tragic road accident
ଟ୍ରକ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା ବାଇକ, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ 2 ଭାଇ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 10:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Khordha Road Accident ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ ଥାନା ଦିଘିରି ନିକଟସ୍ଥ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 2 ଭାଇ ନିଜ ବାଇକ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

ଟ୍ରକ ପଛପଟକୁ ପିଟିଲା ବାଇକ, 2 ମୃତ:

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ 2 ଜଣ ହେଲେ ଦିଘିରି ଗ୍ରାମର ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ (27) ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ (23) । ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦିଘିରିଠାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍‌ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ 2 ଜଣ ଭାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଟ୍ରକ୍‌ ପଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଲଗଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଥାନାରେ ମାମଲା, ଟ୍ରକ-ବାଇକ୍ ଜବତ:

ଏ ନେଇ ବୋଲଗଡ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଟ୍ରକ୍‌ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଦ୍ବୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଚନ୍ଦକା ରାସ୍ରୋତା ଭୋଳା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଏବଂ ହାଇୱା ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଘଟି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଓ ମୃତକ ନିକଟସ୍ଥ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

500 ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲେରୋ; ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 7 ମୃତ

ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ

ଆଜି ଥିଲା ପୁଅର ବ୍ରତଘର, ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା ଓ ପିଉସୀ, ଭଉଣୀ ଗୁରୁତର



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

TAGGED:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା
TRUCK BIKE ACCIDENT KHORDHA ODISHA
KHORDHA BOLAGARH ACCIDENT NEWS
MOTORCYCLE HITS TRUCK
KHORDHA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.