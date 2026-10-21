ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି: ମା'ର ହୋଇଗଲା କୋଳଶୁନ୍ୟ
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମା' ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 21, 2026 at 7:17 PM IST
BALESWAR DROWNING DEATH, ବାଲେଶ୍ୱର: ପିଲାବେଳୁ ହରାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ନଦୀରେ ଗାଧାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ସହ ମା'ର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି । ଦଶହରାରେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ତଳଧାନଦା ଗ୍ରାମରୁ ।
ଗ୍ରାମର ମଧୁସୂଦନ ଗିରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ରମିୟ ରଞ୍ଜନ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦଶହରା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ମାନପୁର ଘାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଲିଆପାଳ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମା' ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଏହି ଦୁଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାସନ୍ତୀ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଦୁଇ ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି । ସାନ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମାଆ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ମାମୁ ଘରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସାନ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ବଡ଼ପୁଅ ବି.ଏଡ୍. କରୁଥିଲା । ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା । ପୂଜା ଛୁଟିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମାମୁଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ । ଆମ ଘର ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଘର ପାଖାପାଖି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ ମାମୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ । ଆଜି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିଛି, ତାହା କହିବାକୁ ଭାଷା ନାହିଁ । ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ । ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ । ପିଲାବେଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଘରେ ନାହାନ୍ତି । ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଖବର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀଳ ଡ୍ରମ କେସ; ମିରଟ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ସାହିଲ-ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର