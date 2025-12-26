ପିକନିକ୍ ଆସିବା ହେଲା କାଳ ! ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡି 2 ଭାଇ ମୃତ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଘଟଣ । ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ୨ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ । ମୃତକ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ।
Published : December 26, 2025 at 9:27 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପିକନିକ ପାଇଁ ଆସିବା ହେଲା କାଳ । କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସହିତ ଚାଲିଯିବେ ! ତେବେ ଆଜି ଏପରି କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ପାଣିରେ ବୁଡି ୨ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ସ୍ଥିତ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେଠାରେ ଥିବା ପାଣିକୂଣ୍ଡରେ ପଡି ବୁଡି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଁଚି ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧେଇପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାଏକ ଓ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଅଭିଷେକ ନାଏକ । ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲାରୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆସିଥିଲେ । କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ତିନି ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ । ଜଣକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଥିଲା । କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଗଭୀର ଓ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦ୍ବୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିନଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଁଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣାଟି ଦିନ ପାଖାପାଖି ୧୧.୦୦ ରୁ ୧୧.୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା । ପରେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୬୫/୨୫ ଓ ୬୬/୨୫ ରେ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରିପଦା ପିଆରଏମରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର