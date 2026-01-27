ଟ୍ରେନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ; ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଧରାଇଲା ନୀଳ ଜହର, ହରିଆଣାର 2 ଯୁବକ ଅଟକ
ଟ୍ରେନ ପାଲଟିଛି କି ଗଂଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ସେଫ ଜୋନ ? ଗଞ୍ଜାମରୁ ହରିଆଣା ଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଡି ବସିଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଧରିଲା ଗଞ୍ଜେଇ । ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା RPF ଟିମ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର । ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗରେ ଗଂଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ । ଟ୍ରେନ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଗଂଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣର ସେଫ ଜୋନ । ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଧରିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରପିଏଫ ଟିମ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଧରି ବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ବ୍ୟାଗକୁ ଠାବ କରିଥିଲା । ବ୍ୟାଗରେ ପୋଷାକ , ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ନୀଳ ଜହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗଞ୍ଜେଇ ଚେରା ଟାଲାଣ ବେଳେ ହରିୟାଣାର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆରପିଏଫ କାବୁ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ।
ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିଲା, ଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା RPF ଟିମ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର । ବ୍ୟାଗରେ ରହିଥିଲା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଗଂଜେଇ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣ ପଡିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ଗଂଜାମରୁ ହରିଆଣାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ RPF ଟିମ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଟ୍ରେନ ସମେତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣ ପଡ଼ିଲୱା ଯେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଂଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ଆରପିଏଫର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲା, କେଉଁଠିକୁ ଯାଆଉଥିଲା ତାହା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣ ପଡିବ । ଆରପିଏଫ ର ଯେଉଁ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି । ରୁଟିନ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଧାରା ପଡିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଗଂଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ସମେତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେନ ରହଣି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସଡକ ପଥ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଟ୍ରେନ ଓ ଆକାଶ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଗଂଜେଇର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି । ଅତି ନିରାପଦ ଭାବରେ ଖସି ପଳାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ । ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରା ପଡୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମଧ୍ୟ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ସିଂଗାପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ।
