ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଛାତରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା, ପ୍ରେମିକ ସହ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ

ଚାରି ମହଲା କୋଠାଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯୁବକ ଶୁଭମ ସିଂହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । 2 ଗିରଫ ।

PARADIP WOMAN MURDER CASE
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଛାତରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 10:48 AM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ୱୀପ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତାରିଣୀଗଡାର ଚାରି ମହଲା କୋଠାଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରୁ ଫିଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।


ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢ଼ିଙ୍କିଆର ସୋମନାଥ ଓଝା (31) ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ (24)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ BNS ଧାରା 87/75(2)/79/69/64(2) ଓ 104/(3)/103(1)/64(1)64(2)(1)/238ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୋମନାଥ ଓଝାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ସୋମନାଥ ତାଙ୍କୁ ରାହାମା ବଜାର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।

ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା:

ସେପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାହମା ବଜାରରେ ଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ବାଇକରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 4 ମହଲା ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "22 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିଲା ।"

ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:

ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ​​ଏବଂ 27 ଫେବୃଆରୀରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ସମାଗୋଳ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ପରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଲୋରା ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉ କେତେ ଝଡ଼ିବ ନିରୀହ ଜୀବନ ? ନାବାଳିକାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ କେହି ବି ନୁହେଁ ସୁରକ୍ଷିତ । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତ ଆଇନର ଶାସନ ? ଅନୁଗୋଳର କଣିହାଁ, ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ପାରାଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଖବର ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି । ସବୁଆଡ଼େ ଅରାଜକତା, ସବୁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମା'ଭଉଣୀ । ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସରକାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବି ଭୟର ବାତାବରଣ । ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ହୀନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ୁଛି । ସରକାର ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

PARADIP RAPE CASE
RAPE AND MURDER OF A WOMAN
PARADIP WOMAN RAPE MURDER
ପାରାଦୀପ ଯୁବତୀ ହତ୍ୟା
PARADIP WOMAN MURDER CASE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

