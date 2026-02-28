ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଛାତରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା, ପ୍ରେମିକ ସହ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ
ଚାରି ମହଲା କୋଠାଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯୁବକ ଶୁଭମ ସିଂହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । 2 ଗିରଫ ।
Published : February 28, 2026 at 10:48 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
ଜଗତସିଂହପୁର: ପାରାଦ୍ୱୀପ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତାରିଣୀଗଡାର ଚାରି ମହଲା କୋଠାଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଚାରି ମହଲା କୋଠାରୁ ଫିଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢ଼ିଙ୍କିଆର ସୋମନାଥ ଓଝା (31) ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ (24)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ BNS ଧାରା 87/75(2)/79/69/64(2) ଓ 104/(3)/103(1)/64(1)64(2)(1)/238ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭୟଚନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୋମନାଥ ଓଝାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ସୋମନାଥ ତାଙ୍କୁ ରାହାମା ବଜାର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।
ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା:
ସେପଟେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାହମା ବଜାରରେ ଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ବାଇକରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 4 ମହଲା ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶୁଭମ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "22 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଶୁଭମ କୁମାର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିଲା ।"
ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ 27 ଫେବୃଆରୀରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ସମାଗୋଳ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ପରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଲୋରା ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆଉ କେତେ ଝଡ଼ିବ ନିରୀହ ଜୀବନ? ନାବାଳିକାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ କେହି ବି ନୁହେଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତ ଆଇନର ଶାସନ?— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) February 27, 2026
ଅନୁଗୋଳର କଣିହାଁ, ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ପାରାଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଖବର ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଅରାଜକତା, ସବୁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମା'ଭଉଣୀ।
ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ…
ସେପଟେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଉ କେତେ ଝଡ଼ିବ ନିରୀହ ଜୀବନ ? ନାବାଳିକାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀ କେହି ବି ନୁହେଁ ସୁରକ୍ଷିତ । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତ ଆଇନର ଶାସନ ? ଅନୁଗୋଳର କଣିହାଁ, ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ପାରାଦ୍ବୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଖବର ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି । ସବୁଆଡ଼େ ଅରାଜକତା, ସବୁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମା'ଭଉଣୀ । ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ସରକାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବି ଭୟର ବାତାବରଣ । ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ହୀନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ୁଛି । ସରକାର ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
4 ମହଲାରୁ ଖସି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ପ୍ରେମିକ ସହ 3 ଅଟକ, ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ
ବରିଷ୍ଠ IRS ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ: ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର