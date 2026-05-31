ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ହିରୋଇନ କରିବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ

ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ 233/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 11:58 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ହିରୋଇନ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର ଚାରିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା ଓ ସହଯୋଗୀ ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା ।

ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ 233/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି BNS 137(2), 70(1), 351(2), 318(2), 296, 127(2), 115(2),308(2) ଧାରାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ।

ଆଦର୍ଶ ଥାନା

ଅଭିଯୋଗ କଣ ?

ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୬ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ହିରୋଇନ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଉକ୍ତ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲୁ ପଣ୍ଡା ଓ ସହଯୋଗୀ ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା ଡାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଥଣ୍ଡାରେ ନିଶା ଦେଇ ବଳପୂର୍ବକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଯୁବତୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିସହ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଛଡାଇ ନେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।’

ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ

ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ:

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକଙ୍କୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭେଟାଇବା ସହ ହିରୋଇନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଗତ ମେ’ ୧୨ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଆଣି ଇଚ୍ଛାପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖି ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ହିରୋଇନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କହି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ରାଜି ନହେବାରୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ ବୁଲୁ ଓ ଜ୍ୟୋତି ।

ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଧମକ ପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବତୀ । ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

