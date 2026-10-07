ଚୋରା ମଦ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ୍
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ସୋଲାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଗୌତମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 7, 2026 at 11:16 PM IST
Brahmapur illicit liquor business, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚୋରା ମଦ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ । ଗତକାଲି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକ ସ୍କୁଟର ଯୋଗେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏତିକିବେଳେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭରସା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବା ସମୟରେ ଚୋରା ମଦ ମାଫିଆ ମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଚୋରା ମଦ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହାତ ହୋଇଥିବା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୮୨୬/ ତା. ୦୬.୧୦.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା: ୧୨୬(୨)/୨୯୬/୧୧୫(୨)/୧୧୮(୧)/୧୦୯/୧୨୧(୧)/୩୨୪(୪)/୩୫୧(୩)/୩(୫) ବି. ଏନ୍.ଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସିପାହୀ ହରିହର ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁୟାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପିହାନିଆ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ମଦ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଅବୈଧ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ମଦକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଫେରୁଥିବା ମଥୁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଧମକ ଦେବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏପରକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧରିଥିବା ସ୍କୁଟରକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ମାରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହରିହର ବେହେରାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ, ହାତର କହୁଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ, ପିଠି ଓ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନା ଏବଂ ସୋଲାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଗୌତମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣରେ ଏନଜିଟି ଛାଟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର