ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 5, 2026 at 2:41 PM IST
ଯାଜପୁର: କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅଂଚଳର ଜନୈକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମହାବିନାୟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଇବିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବଡଚଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଛବିନ୍ଦ୍ର ତରାଇ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଂଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚିତ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବା କହି ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡାକିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବସ ଯୋଗେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବାଇକ ଧରି ଜଗିଥିବା କାହ୍ନୁ ଓରଫ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ଛବିନ୍ଦ୍ର ପୀଡିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ କହି ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ମହାବିନାୟକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଇବିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ।
ମହିଳା ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିଆସି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୁକିନ୍ଦା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର୍ ସାହୁ ସଦଳ ବଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ।
କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଓ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରିବୁ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର