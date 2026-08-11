ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ

ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ । ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଥିବା କହିଲେ ସୋର ଡାକ୍ତର । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 11, 2026 at 1:37 PM IST
Snake Bite Death ବାଲେଶ୍ୱର: ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ମୃତ ଶିଶୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବରଗିଡି ଗ୍ରାମର ଶଶିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଓମକାର ମଲ୍ଲିକ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଶିଶୁଟି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଥିବା କୁନି ପୁଅ ଓମକାରଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଶିଶୁଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଉଠିପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁଟିକୁ ଘରୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ସୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚ୍ସି)କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଓମକାରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଶିଶୁଟିକୁ ସାପ କାମୁଡିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁଣିବା ପାଖକୁ ନେଇଥିବା ସୋର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଏନେଇ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାପ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେୟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସକାଳେ ସାଢେ ଛଅରୁ ସାତଟା ଭିତରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲକୁ ନଆଣି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଆମେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ ରହିଥିଲୁ । ଯଦି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତା । ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ’
ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାପମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଘରର ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଆ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର