ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଟର୍ଚରରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ: ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ ନାଟକ, ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ସୀମା
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ । ନିର୍ଯାତନା ନାଟକ ରଚି ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ । କେବଳ ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ।
Published : November 25, 2025 at 8:37 PM IST
Odia Girl Admits False Allegation Us Torture ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆମେରିକା ମାଟି । ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା । ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଭିଡିଓ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ୍ । ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ କାହାଣୀରେ ଆସିଛି ଟ୍ବିଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ମିଛ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ରଚିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା 19 ବର୍ଷିୟା ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସେଜଲ ଜନ୍ ବା ପୂଜା । ପ୍ରେମ-ସାତଦରିଆ ପାରି-ନିର୍ଯାତନାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ।
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା:
ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା । ପ୍ରେମିକ ବି ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲେ ଆମେରିକାରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା । ଏମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ପହଁଚିବା ପରେ ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ମୁହଁରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ନଭେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ଵର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅମର ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ କାହାଣୀରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ:
ତେବେ ସେଜଲ ଜନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଯାହା ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ସବୁ ମିଛ କହିଥିଲି । ମୋ ମା’ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ କରିଛି । ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରେ ଏମିତି ମିଛ କହିଛି । ମୋ ମା’ଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ । ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମା’କୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ।’
ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ:
ସେଜଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଠି ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । ମୋ ମା’ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ମାଗିଛି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୋତେ କେବେବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି ଭାବିଥିଲି ବୁଲିକି ଆସିବି, ହେଲେ ୭ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମୋତେ ସେଠାରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି । ଅମରକୁ ବାହା ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି । ଅମର ବିଷୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି, ହେଲେ ସେ ରାଜି ନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ କଥା ନ ହେବାକୁ ।’
ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରେମ:
ଅମର ଓ ସେଜଲ ପୂଜା ନୀଳଗିରିର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେହିଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଏକ ଦମ୍ପତି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଅମର ଓ ପୂଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଅମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପୂଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ପୂଜା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ମିଛର ସାହାରା ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା DSWO ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଇଥିଲି ପୂଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଅମର ସହ କଥା ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର