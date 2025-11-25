ETV Bharat / state

ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଟର୍ଚରରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ: ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ ନାଟକ, ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବାକୁ ଡେଇଁଲେ ସୀମା

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ । ନିର୍ଯାତନା ନାଟକ ରଚି ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲେ ଓଡିଆ ଝିଅ । କେବଳ ପ୍ରେମିକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ।

Odia Girl Admits False Allegation Us Torture
ସେଜଲ ଜନ୍‌ ବା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Odia Girl Admits False Allegation Us Torture ବାଲେଶ୍ବର: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆମେରିକା ମାଟି । ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା । ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଭିଡିଓ କରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ୍‌ । ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ କାହାଣୀରେ ଆସିଛି ଟ୍ବିଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ମିଛ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ରଚିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା 19 ବର୍ଷିୟା ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ସେଜଲ ଜନ୍‌ ବା ପୂଜା । ପ୍ରେମ-ସାତଦରିଆ ପାରି-ନିର୍ଯାତନାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ।

ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଟର୍ଚରରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରାମା:

ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଲେ ହାଇଡ୍ରାମା । ପ୍ରେମିକ ବି ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଲେ ଆମେରିକାରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା । ଏମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ପହଁଚିବା ପରେ ସେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜ ମୁହଁରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ।

Twist In Torture Of Odia Girl
ସେଜଲ ଜନ୍‌ ବା ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ନଭେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବାଲେଶ୍ଵର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅମର ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ କାହାଣୀରେ ଟ୍ବିଷ୍ଟ:

ତେବେ ସେଜଲ ଜନ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଯାହା ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ସବୁ ମିଛ କହିଥିଲି । ମୋ ମା’ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ କରିଛି । ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରେ ଏମିତି ମିଛ କହିଛି । ମୋ ମା’ଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ । ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମା’କୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ।’

ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ:

ସେଜଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଠି ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । ମୋ ମା’ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ମାଗିଛି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୋତେ କେବେବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି ଭାବିଥିଲି ବୁଲିକି ଆସିବି, ହେଲେ ୭ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମୋତେ ସେଠାରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି । ଅମରକୁ ବାହା ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି । ଅମର ବିଷୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି, ହେଲେ ସେ ରାଜି ନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ କଥା ନ ହେବାକୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆମେରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ମାନ୍ତକରଣକୁ ନେଇ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ

ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରେମ:

ଅମର ଓ ସେଜଲ ପୂଜା ନୀଳଗିରିର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେହିଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା । ହେଲେ ପରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଏକ ଦମ୍ପତି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଅମର ଓ ପୂଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଅମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପୂଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ପୂଜା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ମିଛର ସାହାରା ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା DSWO ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଇଥିଲି ପୂଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଅମର ସହ କଥା ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।’


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA GIRL TORTURE IN US
ODIA GIRL ADMITS FALSE ALLEGATION
ODIA GIRL TORTURE US MOTHER
ODIA GIRL AMERICA PLOY MARRY LOVER
TWIST IN TORTURE OF ODIA GIRL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.